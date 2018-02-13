При пожаре в Самаре пострадали 11 человек

В Самаре при возгорании в одной из квартир пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

"Двое находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, пятеро – в отделении токсикологии больницы имени Середавина", — рассказали РИА Новости в экстренных службах города.

Пожар начался накануне вечером, огонь охватил 30 квадратных метров. Боролись с возгоранием 24 пожарных и 7 единиц техники. Причина ЧП и ущерб от него сейчас устанавливаются.