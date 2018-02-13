Белгородская школьница подавилась хот-догом на уроке и умерла

В одной из школ Белгорода ученица умерла от асфиксии, подавившись едой, передает РИА Новости.

Как сообщает СУ СК РФ по Белгородской области, следственным отделом по городу Белгород проводится доследственная проверка по факту смерти в средней школе города Белгорода учащейся 2010 года рождения. Несчастный случай произошел в понедельник около 12:30 по московскому времени во время урока.

Между тем, в социальных сетях пишут, что девочка подавилась хот-догом и скончалась до прихода медсестры. Согласно результатам судебно-медицинского исследования тела, причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате попадания пищи в дыхательные пути.