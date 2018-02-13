Очередной автосалон попался на мошенничестве

В Новой Москве задержаны пятеро сотрудников автосалона, которые обманули своих клиентов на три с половиной миллиона рублей. Злоумышленники разместили в Интернете объявления о продаже новых автомобилей по низким ценам. Однако во время заключения договора они незаметно совершали подмену документов. В итоге стоимость машины возрастала как минимум вдвое.

"Если клиенты отказывались от такой покупки, фигуранты предлагали либо приобрести автомобиль в кредит, либо взять другой, подержанный. Таким образом, клиентов вынуждали приобретать транспортное средство на невыгодных для них условиях. В настоящее время в отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, пятый находится под подпиской о невыезде", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.