Скандал в Oxfam: борцам с бедностью придется ответить за девочек-проституток

Заместитель главы благотворительной организации Oxfam ушла в отставку из-за громкого скандала. Британская пресса выяснила, что во время восстановительных работ на Гаити в 2011 году ее сотрудники устраивали вечеринки с несовершеннолетними девушками легкого поведения. А самое любопытное, что руководство Oxfam об этом знало и пыталось скрыть историю от прессы. Теперь организация может лишиться финансирования и запустить целую цепочку расследований о деятельности других благотворительных сообществ и НКО за рубежом.

Помогали пострадавшим от разрушительного землетрясения, а в перерывах пользовались секс-услугами несовершеннолетних. История 7-летней давности получила развитие на прошлой неделе после того, как Times опубликовала выдержки отчета о деятельности благотворительной организации Oxfam на Гаити для британского правительственного комитета. Из текста следует, что на арендованных для сотрудников виллах проходили секс-вечеринки с несовершеннолетними проститутками. А еще были случаи домогательств и запугивания персонала. Чтобы хоть как-то спасти репутацию, руководство Oxfam в срочном порядке приносит извинения.

"Я шокирована этой историей, так как сама бежала из страны, в которой женщины и девочки были уязвимы для людей с деньгами и властью. С тех пор, как я пришла в Oxfam, соблюдение прав женщин было одним из наших главных приоритетов. Я выражаю полную солидарность с жертвами насилия. Что касается расследования, мы должны убедиться, что виновные больше никогда не смогут работать в подобных организациях", — сообщила Винни Бьянима, исполнительный директор Oxfam International.

Одними только обещаниями и извинениями потушить пожар удастся вряд ли. Дело в том, что теперь уже бывшее руководство Oxfam знало о проступках своих сотрудников и, как говорится, пыталось замять историю. Причастным к скандалу работникам дали спокойно уволиться без каких-либо последствий. Реакция властей Гаити, а также чиновников в Великобритании и Евросоюзе ожидаема.

"Это самое настоящее предательство тех, кто добросовестно выполнял свою работу. С точки зрения самой Oxfam не важно, насколько хорошо и качественно ее сотрудники помогали людям, если у организации не хватило морали, чтобы предпринять необходимые меры, когда появилась информация о преступлениях. Без этих качеств мы не сможем рассматривать организацию в качестве нашего партнера", — заявила Пенни Мордонт, министр международного развития Великобритании.

Oxfam — международное объединение из 17 организаций, которое борется с бедностью по всему миру. Оно было основано в британском городе Оксфорд в 1942 году. Любопытно, что в существенной степени организация финансируется государством. Точнее, правительствами сразу нескольких стран, то есть деньгами налогоплательщиков. Брюссель вслед за Лондоном также заявил о готовности прекратить финансирование организации.

"Мы ожидаем, что Oxfam полностью прояснит ситуацию с максимальной прозрачностью и в срочном порядке. Мы готовы пересмотреть и, при необходимости, прекратить финансирование любого партнера, который не следует необходимым этическим стандартам", — пояснила Майя Косьянич, представитель Еврокомиссии.

Фамилия Сорос тоже организации не чужда. Его фонд почти полностью обеспечивает нужды американского подразделения. Дальнейшая судьба Oxfam должна проясниться по итогам масштабного расследования, которое обещали провести британские и европейские власти. В прессе пишут, что вслед за Oxfam на неприятные вопросы, возможно, придется ответить и другим благотворительным организациям и НКО. Так, экс-министр по вопросам международного развития Великобритании Прити Патель написала в колонке Daily Telegraph, что информация об Oxfam — это лишь верхушка айсберга.