Забайкалец попытался продать пришедшую к нему из леса рысь

За 350 тысяч рублей планировал продать заглянувшую к нему на участок дикую рысь житель Забайкалья, которую он "уговорил" поселиться в своем гараже, сообщила пресс-служба МВД. Денег он не дождался, зато повстречался с полицейскими, пришедшими вызволять животное.

Сам уроженец поселка Домна уверяет, что хищник пришел к нему около двух месяцев назад по доброй воле и с готовностью принимал корм. Хитростью мужчина заманил рысь в гараж при своем доме, а там усадил в небольшую клетку. Пока он искал покупателя, животное находилось взаперти, но содержал его мужчина в хороших условиях.

Заработать на дикой кошке у него не получилось — вместо покупателя явились стражи порядка. Новоиспеченному хозяину грозит административное наказание, а судьбу его питомца решит суд.