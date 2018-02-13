Мединского озаботили "Пятьдесят оттенков свободы"

Глава Минкультуры Владимир Мединский озабочен тем, что 70% кинопроката в России заняла картина "Пятьдесят оттенков свободы". Он признал, что такой расклад — это невидимая рука рынка. Но допускать такую свободу рынка он не готов.

Засилье в прокате этой картины привело к обрушению ряда российских замечательных фильмов, с сожалением отметил Мединский на совещании с участием вице-премьера Ольги Голодец на киностудии "Союз мультфильм". Министр российской культуры призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и вице-премьера Ольгу Голодец обратить на это внимание, сообщает ТАСС.

По мнению Владимира Мединского Федеральная антимонопольная служба должна брать пример с многих других стран, где отечественная продукция защищена антимонопольным законодательством. Мединский попросил Голодец оказать содействие и давление на ФАС в этом вопросе.

"Пятьдесят оттенков свободы" с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях вышла в российский прокат 8 февраля. Фильм режиссера Джеймса Фоули – это финальная часть трилогии по книгам британской писательницы Эрики Леонард, известной под псевдонимом Э.Л. Джеймс. В трилогию входят фильмы "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее".

Наиболее яркий пример ограничения проката фильмов, особенно на телевидение, подает Украина. Киев не только ввел квоты на вещание на украинском языке в радиоэфире, но и запретил к показу целый ряд фильмов. Начиная с августа 2014 года, Киев запретил к показу в общей сложности более 400 российский фильмов и сериалов. Классика — "Москва слезам не верит", "Андрей Рублев". Под запрет на Украине попала даже "Ирония судьбы или С легким паром".

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко хочет, чтобы в его стране снимали только те фильмы, которые способствуют развитию украинского языка и патриотизма.

А недавно от введения самоцензуры пострадал в США фильм "Унесенные ветром", Картина больше не будет демонстрироваться в кинотеатре Orpheum в Нью-Йорке. Фильм заподозрили в расизме.