Лыжник Большунов вышел в финал спринта на Олимпийских играх

Российский лыжник Александр Большунов смог выйти в финал спринта на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В полуфинале россиянин занял только третье место, которое не дает прямого выхода в финал, однако он показал лучшее время и прошел дальше в качестве "лаки-лузера".

Другой россиянин Александр Панжинский финишировал в том же забеге только шестым и завершил борьбу за медали. Алексей Виценко упал в четвертьфинальном забеге, потерял лыжу и не смог пробиться в полуфинал.