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Олимпиада-2018 36 минут назад

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13 февраля 201815:25

Лыжник Большунов вышел в финал спринта на Олимпийских играх

EPA

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Российский лыжник Александр Большунов смог выйти в финал спринта на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В полуфинале россиянин занял только третье место, которое не дает прямого выхода в финал, однако он показал лучшее время и прошел дальше в качестве "лаки-лузера".

Другой россиянин Александр Панжинский финишировал в том же забеге только шестым и завершил борьбу за медали. Алексей Виценко упал в четвертьфинальном забеге, потерял лыжу и не смог пробиться в полуфинал.

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