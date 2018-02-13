Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте

Лыжник Александр Большунов принес команде олимпийских спортсменов из России еще одну медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. Россиянин завоевал бронзу в спринте.

Олимпийским чемпионом в данной дисциплине стал норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 5,75 секунды. Большунов до финишной черты сражался за серебро с итальянцем Федерико Пеллегрино, но в итоге уступил тому 0,02 секунды по результатам фотофиниша. Другие россияне пробиться в финал не смогли.

Ранее бронзу в аналогичной дисциплине у женщин завоевала россиянка Юлия Белорукова. Таким образом, в активе команды олимпийских спортсменов из России на нынешних Играх стало пять медалей. Серебро завоевали фигуристы в командных соревнованиях, бронзовые награды в активе шорт-трекиста Семена Елистратов и керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.