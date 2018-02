Печальное ускорение: уровень Мирового океана растёт ещё быстрее, чем считалось

Сегодня уже ни для кого не секрет, что глобальное потепление повлекло за собой повышение уровня Мирового океана. Но, несмотря на самое современное оборудование и большое количество данных, учёные до сих пор не могут составить единую картину о динамике уровня моря в глобальном масштабе.

Наверняка известно лишь одно: начиная с середины XIX века уровень моря постоянно поднимается, а с 1993 года это явление приобрело угрожающие темпы.

В 2015 году эта тема поднималась неоднократно: появилось множество научных работ, согласно которым, рост уровня Мирового океана существенно ускорился за последние 20 лет. Общая скорость повышения с 1993 по 2014 год составила около 2,6-2,9 миллиметров в год с погрешностью плюс-минус 0,4 миллиметра. Тогда же в НАСА заявили, что этот эффект дополнительно усугубляется выбросами парниковых газов, от которых океан получает более 90% тепла.

Новое исследование, проведённое специалистами из Объединённого института исследований в области наук об окружающей среде (США), не прибавило оптимизма. Основной вывод масштабной работы, которая продлилась 25 лет, таков: глобальный уровень моря не растёт стабильно; его рост постепенно ускоряется. И если эта тенденция сохранится, то предыдущие прогнозы относительно подъёма воды в Мировом океане – 30 сантиметров к 2100 году – можно будет смело умножить как минимум на два.

Напомним, что с конца 1992 года уровень Мирового океана измеряет международная система спутников TOPEX/Poseidon. Авторы исследования проанализировали данные этих аппаратов, а вместе с ними и информацию, полученную от трёх спутников "семейства" Jason, первый из которых начал работу в 2001 году. Эти космические океанографические лаборатории измеряют рельеф поверхности Мирового океана.

Кроме того, учитывались данные наземных датчиков приливов и климатических симуляций.

Специалисты подсчитали, что скорость роста уровня моря повышается примерно на 0,08 миллиметра в год (помимо того, что каждый год вода поднимается на 3 миллиметра). Если всё останется как есть, к концу века Мировой океан будет подниматься как минимум на 10 миллиметров ежегодно и прибавит по сравнению с сегодняшней отметкой ещё 60-65 сантиметров.

Причём, как отметил руководитель научной группы профессор Стив Нерем (Steve Nerem), все оценки, приведённые в этой работе, хоть и выше предыдущих, но всё равно очень скромные.

По его словам, основная причина такого роста всё та же – таяние ледников. Усугубляет ситуацию рост концентрации парниковых газов в атмосфере Земли: из-за этого увеличивается температура воздуха и воды.

Повышение уровня моря происходит, по данным специалистов, двумя способами. Во-первых, нагревающаяся вода расширяется, и это "тепловое расширение" океанов за последние 25 лет уже повысило глобальные уровни воды примерно на 3-4 сантиметра. Во-вторых, вода из подтаивающих ледников стекает в воды Мирового океана, что также повышает его уровень.

Свой вклад, пусть и относительно небольшой, вносит и вулканическая активность. Ранее команда Нерема выяснила, что извержение вулкана 25 лет скрывало реальный рост уровня Мирового океана, поэтому теперь эксперты ориентируются и на эти показатели, чтобы свести погрешности к минимуму.

Как уже говорилось, показатели спутниковых альтиметров (высотомеров) также сверялись с наземными данными о приливах. Авторы поясняют, что эта информация крайне важна: из-за пребывания воды в Мировом океане приливы могут стать более опасными для жителей прибрежных районов.

Проанализировав и обобщив огромные массивы данных, можно построить новейшие и наиболее точные климатические модели. Они помогут не только составить прогнозы на будущее и оценить масштаб экологической катастрофы, к которой мы приближаемся, но и предсказать возможные природные катаклизмы для отдельных регионов, заключают эксперты.

Научная статья по итогам масштабной работы опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кстати, в 2016 году американский климатолог спрогнозировал, что таяние ледников повысит уровень моря как минимум на один метр к 2100 году, а если страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, не выполнят его, то и на все пять метров. Некоторые коллеги сочли его заявление безосновательным, но теперь их аргументы, кажется, тают быстрее, чем льды Антарктиды.