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Глобальное потепление и климат Земли 3 часа назад
Печальное ускорение: уровень Мирового океана растёт ещё быстрее, чем считалось
Скорость роста уровня моря повышается примерно на 0,08 миллиметра в год.
Фото hillofthirst/pixabay.com.
Сегодня уже ни для кого не секрет, что глобальное потепление повлекло за собой повышение уровня Мирового океана. Но, несмотря на самое современное оборудование и большое количество данных, учёные до сих пор не могут составить единую картину о динамике уровня моря в глобальном масштабе.
Наверняка известно лишь одно: начиная с середины XIX века уровень моря постоянно поднимается, а с 1993 года это явление приобрело угрожающие темпы.
В 2015 году эта тема поднималась неоднократно: появилось множество научных работ, согласно которым, рост уровня Мирового океана существенно ускорился за последние 20 лет. Общая скорость повышения с 1993 по 2014 год составила около 2,6-2,9 миллиметров в год с погрешностью плюс-минус 0,4 миллиметра. Тогда же в НАСА заявили, что этот эффект дополнительно усугубляется выбросами парниковых газов, от которых океан получает более 90% тепла.
Новое исследование, проведённое специалистами из Объединённого института исследований в области наук об окружающей среде (США), не прибавило оптимизма. Основной вывод масштабной работы, которая продлилась 25 лет, таков: глобальный уровень моря не растёт стабильно; его рост постепенно ускоряется. И если эта тенденция сохранится, то предыдущие прогнозы относительно подъёма воды в Мировом океане – 30 сантиметров к 2100 году – можно будет смело умножить как минимум на два.
Напомним, что с конца 1992 года уровень Мирового океана измеряет международная система спутников TOPEX/Poseidon. Авторы исследования проанализировали данные этих аппаратов, а вместе с ними и информацию, полученную от трёх спутников "семейства" Jason, первый из которых начал работу в 2001 году. Эти космические океанографические лаборатории измеряют рельеф поверхности Мирового океана.
Кроме того, учитывались данные наземных датчиков приливов и климатических симуляций.
Специалисты подсчитали, что скорость роста уровня моря повышается примерно на 0,08 миллиметра в год (помимо того, что каждый год вода поднимается на 3 миллиметра). Если всё останется как есть, к концу века Мировой океан будет подниматься как минимум на 10 миллиметров ежегодно и прибавит по сравнению с сегодняшней отметкой ещё 60-65 сантиметров.
Причём, как отметил руководитель научной группы профессор Стив Нерем (Steve Nerem), все оценки, приведённые в этой работе, хоть и выше предыдущих, но всё равно очень скромные.
По его словам, основная причина такого роста всё та же – таяние ледников. Усугубляет ситуацию рост концентрации парниковых газов в атмосфере Земли: из-за этого увеличивается температура воздуха и воды.
Повышение уровня моря происходит, по данным специалистов, двумя способами. Во-первых, нагревающаяся вода расширяется, и это "тепловое расширение" океанов за последние 25 лет уже повысило глобальные уровни воды примерно на 3-4 сантиметра. Во-вторых, вода из подтаивающих ледников стекает в воды Мирового океана, что также повышает его уровень.
Свой вклад, пусть и относительно небольшой, вносит и вулканическая активность. Ранее команда Нерема выяснила, что извержение вулкана 25 лет скрывало реальный рост уровня Мирового океана, поэтому теперь эксперты ориентируются и на эти показатели, чтобы свести погрешности к минимуму.
Как уже говорилось, показатели спутниковых альтиметров (высотомеров) также сверялись с наземными данными о приливах. Авторы поясняют, что эта информация крайне важна: из-за пребывания воды в Мировом океане приливы могут стать более опасными для жителей прибрежных районов.
Проанализировав и обобщив огромные массивы данных, можно построить новейшие и наиболее точные климатические модели. Они помогут не только составить прогнозы на будущее и оценить масштаб экологической катастрофы, к которой мы приближаемся, но и предсказать возможные природные катаклизмы для отдельных регионов, заключают эксперты.
Научная статья по итогам масштабной работы опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Кстати, в 2016 году американский климатолог спрогнозировал, что таяние ледников повысит уровень моря как минимум на один метр к 2100 году, а если страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, не выполнят его, то и на все пять метров. Некоторые коллеги сочли его заявление безосновательным, но теперь их аргументы, кажется, тают быстрее, чем льды Антарктиды.
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