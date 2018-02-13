Олимпийскими чемпионами в керлинге стали представители Канады

Разыгран первый комплект наград в олимпийском керлинге. Состязания смешанных дуэтов в олимпийского Пхенчхане выиграли представители сборной Канады Кэйтлин Лэйвс и Джон Моррис. В решающем матче они уверенно переиграли соперников из Швейцарии со счетом 10:3.

Напомним, что несколькими часами ранее представители России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призерами Игр-2018, не менее уверенно переиграв команды Норвегии – 8:4. Эта медаль стала для россиян первой в истории олимпийского керлинга.