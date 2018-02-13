Российские Су-34 разбомбили условного противника. ПВО ему не помогла

Истребители-бомбардировщики Су-34 провели сложнейшую тренировку на полигоне "Погоново" в Воронежской области. По легенде учений боевые самолеты должны были пролететь тысячу километров, а потом сбросить бомбы на бронетехнику и укрепления условного противника, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Вражеские позиции прикрывали комплексы ПВО. Однако на Су-34 были установлены системы радиоэлектронной борьбы "Хибины". Они не дали зенитным установкам засечь местоположение боевых самолетов и позволили бомбардировщикам точно сбросить осколочно-фугасные боеприпасы с высот от 500 до 1000 метров. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение условного противника.

Всего в тренировке участвовали 30 боевых самолетов Су-34, а также военнослужащие инженерно-технических подразделений бомбардировочного полка Западного военного округа.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Хибины" – это универсальная система, которая защищает боевой самолет от управляемого оружия. В первую очередь она засекает излучение радаров систем ПВО и мешает РЛС определить тип цели, ее скорость, расстояние до нее. Одним словом, РЭБ делает все, чтобы зенитные ракетные комплексы не могли навести на охраняемый "Хибинами" самолет оружие.

Комплекс "Хибины" существует в двух вариантах. Первый – компактный и крепится на конце крыла самолета. Но он способен защитить только своего носителя. Вторая версия уже гораздо крупнее, ее нужно вешать на фюзеляж Су-34. Но зато она превращает истребитель-бомбардировщик в полноценный самолет радиоэлектронный борьбы, который способен прикрыть помехами целые авиационные звенья.