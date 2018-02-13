Шорт-трекистка Фонтана завоевала золото на дистанции 500 метров

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане завершился очередной соревновательный день у шорт-трекистов. В соревнованиях у женщин на дистанции 500 метров золотую медаль завоевала итальянка Арианна Фонтана.

В финале итальянская шорт-трекистка опередила голландку Яру ван Керкхоф и канадку Ким Бутен. Россиянка Софья Просвирнова выбыла на стадии полуфинала и не смогла побороться за медали. Для Фонтаны золото Олимпийских игр стало первым в карьере. Ранее она выиграла серебро на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, она является четырехкратным бронзовым призером Игр.