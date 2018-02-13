Юлия Белорукова: к олимпийской медали пришла через травмы и боль

Российская лыжница Юлия Белорукова поделилась с журналистами свои настроением после выигранной в олимпийском Пхенчхане бронзовой медали в спринте. Наша спортсменка призналась, что к награде она прошла через серьезные испытания, связанные с травмой.

"Никакого сожаления нет и не могло быть, потому что я через многое прошла ради этой медали. Через что? Не скажу подробно, но это связано с травмой", — цитирует спортсменку ТАСС. Ранее наставник команды Республики Коми Андрей Нутрихин признавался, что в декабре прошлого года Белорукова получила травму, которая не позволила ей полноценно готовиться к соревнованиям.