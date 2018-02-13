Александр Большунов: словно на первенстве водокачки выступал

Бронзовый призер Олимпийских игр Александр Большунов прокомментировал свое выступление в финале лыжного спринта. По словам россиянина, ему было тяжело завести себя из-за неучастия в Олимпиаде других сильнейших российских лыжников.

"Я бился за всех, — заявил Большунов после финиша, его цитирует ТАСС. — Жалко, что нет тут сильнейших спортсменов: ни Сергея Устюгова, ни Глеба Ретивых. Было тяжело себя завести, потому что мне было "пофигу" — было непонятное состояние, словно на первенстве водокачки сегодня выступал".

Олимпийским чемпионом в спринте стал норвежец Йоханнес Клэбо. Большунов до самого финиша сражался за серебро с итальянцем Федерико Пеллегрино, но в итоге уступил тому 0,02 секунды по результатам фотофиниша.

Большунов также рассказал, что принял решение об участии в спринте за четыре дня до гонки и мог совсем не приехать на Игры. "Еще 10-го числа я смотрел скиатлон, находясь в Австрии, но в итоге с тренером решили ехать — это случилось на ужине. Я ему сказал, что медали на дороге не валяются, и либо я еду и борюсь, начиная со спринта, либо вообще не еду на эти соревнования. Я понимал, что спринт — это та дисциплина, в которой действительно можно бороться", — заявил лыжник, добавив, что вообще бы не поехал на Олимпиаду, если бы пропустил спринт.