Десятилетний юбилей отмечает журнал "Русский пионер"

Свои колонки в издании ведут известные журналисты, бизнесмены, политики. Среди авторов, например, Сергей Лавров, Михаил Прохоров, Маргарита Симоньян и многие другие. На ставших знаменитыми "Пионерских чтениях" они открываются читателям совсем с другой, ранее неизвестной стороны.

Журнал, где не форма главное, а талант — во всех его проявлениях.

— Вспомнила я одну историю — лучше бы не вспоминала!

На "Пионерских чтениях" принято вспоминать сокровенное, то, что обычно за кадром — и привычными рамками. Иначе как объяснить, что журналисты — о личном, а юмористы — о наболевшем?

— А это — про психиатрическую больницу. Ну — Бог с ним!

"Вот Михаил Прохоров, например, взял и написал все, что он думает про секс, не побоюсь даже этого слова. А, например, Михаил Фридман — о том, что он больше всех остальных почитает Марио Варгаса Льосу", — говорит главный редактор издания Андрей Колесников.

Уже 10 лет "Русский пионер" и его главный редактор Андрей Колесников раскрывают своих авторов с самой неожиданной стороны.

"Им есть что сказать, и я это видел довольно-таки давно, и мне все время хотелось заставить их заговорить", — продолжает Колесников.

Заговорили актеры, певцы, политики и предприниматели, первопроходцы в своем деле. Полтысячи колумнистов уже оставили свой след в "пионерской" истории.

"Это чистое хобби, я понимаю, что я не Толстой, даже не Достоевский, почти совсем точно не Марк Твен. Поэтому это все шутка, и серьезно к этому нельзя относиться, но из этой затеи вылезла такая интересная история", — говорит кинорежиссер, телеведущий Тигран Кеосаян.

Среди авторов — официальный представитель МИДа Мария Захарова, — а сам глава ведомства Сергей Лавров только "Русскому пионеру" доверяет свои стихотворения.

"Всем отказывает, очень к этому трепетно относится, и только Андрею Колесникову передаются конверты, от руки написанные. Но не только министр, но и наши дипломаты, молодежь публикуется там, о чем мы узнаем постфактум. И очень здорово, что площадка, которая предоставляется Андреем Колесниковым и "Русским пионером", принимает всех", — говорит Мария Захарова.

Площадка если и для дискуссий — то, скорее, с самим собой, где политические страсти уступают место общечеловеческим ценностям.

"Сюда приходят люди, которые обычно друг с другом-то ведь не встречаются, вот какая штука! Но это именно потому, что это не о политике, что это — о жизни, может быть, о смысле, не побоюсь этого слова, жизни", — говорит Андрей Колесников

На обложке юбилейного журнала, как и 10 лет назад — смелый покоритель то ли вершин, то ли просторов. Только с бородой — для солидности. Все с тем же пионерским задором и взглядом — куда-то вдаль.