За наших бронзовых медалистов болели их родные и близкие

В Пхёнчхане россияне завоевали сразу три бронзовые медали. Все это время за наших спортсменов болели миллионы россиян и прежде всего за выступлениями спортсменов с замиранием сердца следили их родные и близкие.

Российский лыжник Александр Большунов, ставший бронзовым призёром Олимпиады в Пхёнчхане в личном классическом спринте, рассказал об отношениях с соперниками, а также объяснил, почему покинул родную Брянскую область.

"С Клебо проблем нет. И с тем же Пеллегрино. Все обнялись, поздравили друг друга. Пеллегрино — мой однокомандник, можно сказать. На одних лыжах бегаем. Спасибо Симону Каприни, который предоставил мне лыжи".

Он подчеркнул, что поддерживает связь с малой родиной.

"Подывотье — небольшое село, человек 200. Находится в 6 километрах от Украины, в 200 — от Брянска, в 500 — от Москвы, от МКАДа. Не знаю, главный ли я теперь уроженец своего посёлка. Переехать в Тюменскую область заставило отношение моей области, за которую я бегал. Не было условий и перспектив продолжать там и совершенствоваться. Надо было дёргать оттуда, и я нашёл другой регион", — поведал Большунов.

Александр Большунов, хоть и уехал в свое время с Брянщины в Тюменскую область, старается навещать родителей, которые так и живут маленькой деревеньке в Севском районе у самой границы с Украиной. За сына, они конечно болели. Вместе со всей страной. Отец, кстати и был первым тренером для Александра. Именно он поставил сына на лыжи.

Бронзовая медалистка личного спринта классическим стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане россиянка Юлия Белорукова отметила, что завоевала награду вопреки обстоятельствам, а также оценила свой потенциал.

"Меня даже сегодня спросили, как мне новая форма. То есть вы понимаете? Не русская. Иностранец перед финалом спросил, видимо, с подковырочкой. Меня это тоже настроило. Ответила, что всё хорошо" – сказала она.

Она подчеркнуло, что то, что стала 15-й в квалификации, на нее никак не повлияло.

"Я знаю, что в квалификации разбегаюсь, не всегда могу показать максимум. Потом я думала: вдруг третье место, почему-то именно оно. Это был максимум на сегодняшний день. Перед самим забегом старалась не думать ни о чём. На тот момент это был максимум. Будь бы форма ещё лучше, кто знает, как бы сложилось. Я уже давно понимаю, что могу. Медали могу завоёвывать. Золото ещё подождать надо чуть-чуть", — сообщила Белорукова.

За Юлию Белорукову дома болел брат и ее тренер Александр Иванович Ветров. Юля с братом росли без родителей. Но, как видно, жизненные невзгоды закалили Юлин характер и олимпийская бронза — это не предел.

"К шестому классу уже видно было — что-то в ней есть. Стала выигрывать и выигрывать, и пошло и пошло. По 130 раз отжималась", — рассказал Александр Ветров, первый тренер Белоруковой.

Бронзовый успех наших кёрлингистов можно с полным правом назвать первой серьезной семейной победой. А ведь могло бы быть всё по-другому. Если бы Александр Крушельницкий послушал руководителей сборной и согласился выступать в паре с другой спортсменкой. Он отказался. Куда же без своей красавицы Анастасии?

"Они любят тейк-ауты, то есть активные броски. Вот Анастасия на Олимпиаде несколько раз показала великолепные броски, когда она выбивает и сразу несколько камней выходит. Ну, и Александр любит. Если вы обратили внимание, это такой атлетичный мужчина", — рассказал их тренер.

" В их случае им это однозначно помогает. Я уже давно это заметил. Они даже если ругаются на льду, то на них это действует положительно. Они не разрушаются, как команда", — заметил Петр Дрон, чемпион мира.