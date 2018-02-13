Тренер ЦСКА Гончаренко: нападающие не били по воротам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своей команды в матче против "Црвены Звезды". Он остался недоволен действиями форвардов и посетовал на то, что в ответном матче в Москве из-за перебора желтых карточек не сможет принять участия Александр Головин.

"У меня есть претензии к группе атаки, потому что мы теряли мяч, подходя к воротам. Хотелось бы, чтобы мы все атаки доводили до конца, потому что у многих наших нападающих есть хороший удар, но они не били по воротам", — цитирует наставника армейцев ТАСС.

Что касается действий в защите, то у Гончаренко в целом не нашлось претензий к игре своих футболистов. "Нам удалось "связать" нападающих соперника, чтобы они не выходили в контратаки", — отметил белорусский специалист.

Также он высказался по поводу отсутствия в ответной встрече Александра Головина, который из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть в Москве. "Конечно, это для нас серьезная потеря, он является нашим основным игроком, потому что много делает на поле. Постараемся заменить", — заявил Гончаренко.

Напомним, что ответная игра между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 21 февраля в Москве.