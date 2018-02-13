Слет волонтеров прошел во Владикавказе

13 февраля 201823:43
Слет волонтеров прошел во ВладикавказеЧитайте нас в Telegram
В столице Северной Осетии Владикавказе открылся масштабный слет добровольцев. Участники — больше тысячи человек — съехались со всего Северо-Кавказского федерального округа. Обсуждали, в том числе, законодательную поддержку и обучение волонтеров. На форум также прибыли представители Госдумы и Сената, сообщает телеканал "Россия 24".
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