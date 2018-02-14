Поддержка с Родины: как болели за наших призеров Олимпиады дома

Третий день зимней олимпиады в Пхенчхане принес России сразу 3 бронзы. Одну награду завоевали наши керлингисты — муж и жена Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова — это первая в истории олимпийская награда для нашего кёрлинга. Причем выступали россияне в новой дисциплине — дабл-микст. В полуфинале проиграли швейцарцам, но в матче за третье место одолели норвежцев. Еще две бронзы у российских олимпийцев — в лыжном спринте. Юлия Белорукова заняла третье место среди женщин. А у мужчин отличился Александр Большунов. Как болели в родных городах лыжников?

Всю дистанцию они идут в упор. Тройка лыжниц существенно отрывается от преследовательниц. Среди них – Юлия Белорукова. Она ни на минуту не упускает соперниц из вида. На последнем вираже становится понятно: Юля окажется на пьедестале. Приходит третьей. Слёз не сдерживают ни на трибунах, ни на финише. "В этот момент у меня выключился свет в голове, потому что я не понимаю, что я сделала, но я знала, что так будет", — не скрывала эмоций Юлия Белорукова, российская лыжница, бронзовый призер ОИ-2018.

Несколько минут, и успех Белоруковой повторяет Александр Большунов. У него аналогичная бронза — уже в мужской гонке. До второго места ему не хватило всего 0,02 секунды. Для Большунова это двойная нагрузка: спортсмен выступает после болезни. "Я понимал, что надо задавать темп, всё-таки, после болезни, нужно было прорабатываться. Вот проработался — и третье место", — доволен Александр Большунов, российский лыжник, бронзовый призер ОИ-2018.

В родной Брянской области Александра Большунова точно не забудут. И дело даже не в автографе, который спортсмен оставил на своей фотографии. Бронза на Олимпиаде у земляка – здесь равна золоту. Болели всем регионом. Тренер лыжника Николай Нехитров не скрывает: человек суеверный. Об успехах подопечного старался не говорить, чтобы не сглазить. "Там что угодно может быть: падение, зацепы, но когда они в гору побежали, я точно знал, что медаль будет! Какого достоинства – не знаю, финиш всё расставил на свои места", — отмечает Николай Нехитров, тренер Александра Большунова.

Первые шаги на лыжах Александр Большунов сделал с отцом. Долгое время бегал по родной деревне на пластиковых лыжах. Смазывал их обычным салом. Другого инвентаря просто не было. Зато результаты были уже на первых серьёзных соревнованиях.

Тренеры — почти вторые родители для Юлии Белоруковой. С девяти лет с ней занимаются супруги Александр и Галина Ветровы. На родине Юли – в небольшом городе Сосногорске республики Коми впервые поставили на лыжи именно они. "Мы так-то не показываем, но в душе – радость, тем более в таких непростых условиях крайнего Севера тренировалась и вот результат", — довольны успехом подопечной Галина Ветрова и Александр Ветров, тренеры.

Спортсмены ещё раз доказали: сдаваться не собираются. А на Родине – поддержат.