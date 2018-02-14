Российские бадминтонистки одолели турчанок на чемпионате Европы

Женская сборная России по бадминтону в тяжелом противостоянии с турецкой командой сумела вырвать победу в стартовом матче командного чемпионата Европы, который проходит в Казани. Первая встреча на групповом этапе завершилась со счетом 3:2 в пользу россиянок.

У нашей команды отличились Евгения Косецкая, обыгравшая Неслихан Йигит, и пары Анастасия Червякова/Ольга Морозова и Екатерина Болотова/Алина Давлетова, сообщает РИА Новости.

Два поединка завершились в пользу сборной Турции. Наталья Перминова уступила Алийе Демирбаг, а Елена Комендровская проиграла Озге Байрак.

Следующая встреча россиянок на домашнем чемпионате Европы пройдет в среду, 14 февраля. Наши девушки сразятся с соперницами из Эстонии.