Вспышка ОРВИ в Саратове. Во всех школах города объявлен карантин

Учеников отпустили на внеплановые десятидневные каникулы. Занятий также не будет в учреждениях дополнительного образования. Заболеваемость в регионе превысила эпидемический порог. Только за неделю по всей Саратовской области ОРВИ и гриппом заболели около 19 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Из-за гриппа и ОРВИ также закрыты десятки школ в Рязанской, Новгородской, Челябинской, Тюменской областях, и в Ханты-Мансийском автономном округе.