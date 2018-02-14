Садоводов освободили от платы за бурение колодцев

Депутаты Госдумы приняли закон об освобождении до 2020 года садоводческих, огороднических и дачных товариществ от уплаты госпошлины при получении лицензии за право пользования недрами для добычи подземных вод в бытовых целях, передает РИА Новости.

В настоящее время закон позволяет осуществлять добычу подземных вод без получения лицензии некоммерческим организациям, созданным для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства только до 1 января 2020 года. При этом за получение такой лицензии Налоговым кодексом сейчас установлена пошлина 7,5 тысячи рублей.

Для стимулирования получения соответствующих лицензий законопроектом предлагается освободить соответствующие некоммерческие организации от пошлины за получение лицензии, если они обратятся за ней до 1 января 2020 года.

По словам члена комитета по бюджету и налогам Владислава Резника, эта законодательная инициатива была подготовлена во исполнение поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по итогам встречи с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, состоявшейся 22 августа 2016 года в рамках рабочей поездки в Курскую область. На ней отмечалось, что у многих крупных товариществ есть артезианские скважины, где хорошая вода, которые, однако, не оформлены.