ОКР: два россиянина не поехали на Игры не из-за ошибки

Руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов рассказал об истинных причинах, по которым конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены национальными федерациями в список спортсменов для участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее появилась информация, согласно которой якобы рабочая группа Международного олимпийского комитета во время составления списка российских спортсменов по невнимательности не включила в него двух спортсменов, ранее одобренных организацией.

"Изначально их не было в списках национальных федераций в силу того, что они не выполнили нормативы и не прошли спортивные критерии, — сказал Выборнов, которого цитирует ТАСС. — МОК их изначально одобрил, поэтому никто никому не в чем не отказывал, никто не банил. Они не принимают участия в Играх по спортивному признаку".