Двоеборцы разыграли на Олимпиаде первый комплект наград

В то время, как в биатлоне и горных лыжах отменяют отдельные виды программы Игр-2018 из-за сильного ветра, лучшие двоеборцы планеты разыграли в Пхенчхане первые медали. Прыжки с трамплина и лыжную гонку на 10 км выиграл представитель Германии Эрик Френцель.

На финише чемпион обошел серебряного призера японца Акито Ватабе на 4,8 секунды, а занявшего третье место австрийца Лукаса Клапфера на 18,1 секунды. Единственный россиянин в этом виде спорта Эрнест Яхин после трамплина занимал 21-е место, но по итогам лыжной "десятки" опустился на 38-ю строчку протокола.