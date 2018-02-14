В женском хоккее определились все участники четвертьфиналов

На Олимпийских играх в корейском Пхенчхане подходит к своей решающей стадии турнир по женскому хоккею. В группе "В" олимпийского турнира сыграны все матч и определились участницы стадии 1/4 финала: ими стали команды Швейцарии и Швеции. В личной встрече победили швейцарки – 2:1.

Именно этим командами предстоит в четвертьфинале сыграть против представительниц России и Финляндии. Какая сборная с кем сыграет, будет ясно после очной игры россиянок и хоккеисток Суоми.

В группе "В" также сыгран матч двух аутсайдеров – команд Японии и Южной Кореи. Со счетом 4:1 победили представительницы Страны Восходящего солнца. Тем не менее и японки, и проигравшие все три матча хозяйки турнира еще поборются за 5-8-е места итогового протокола.