Лыжник-спринтер Клэбо хочет соревноваться с Усэйном Болтом

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Олимпиада-2018 28 минут назад
Лыжник-спринтер Клэбо хочет соревноваться с Усэйном БолтомЧитайте нас в Telegram
Норвежский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане Йоханнес Клэбо, который стал лучшим в мужском лыжном спринте, готов провести состязание со знаменитым спринтером с Ямайки Усэйном Болтом. Клэбо хочет выйти на лыжах на старт стометровки против атлета, обладающего всеми мировыми рекордами в беге.
По словам Клэбо, который весьма увлечен социальными сетями, он увидел в одной из них предложение Болта, пообещавшего, что каждый чемпион зимней Олимпиады-2018 получит от него бутылку шампанского, если выложит в интернет фотографию со знаменитым победным жестом бегуна из Ямайки. "Может, стоит подумать о чем-то подобном", — сказал Клэбо.
"Впрочем, я готов принять от него шампанское только в том случае, если Болт выйдет против меня на стометровку в центральном парке Нью-Йорка, — цитирует Клэбо Спортс.Ru со ссылкой на TV2. – Он будет бежать, а я буду на лыжах, посмотрим, кто победит".
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