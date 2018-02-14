Лыжник-спринтер Клэбо хочет соревноваться с Усэйном Болтом

Норвежский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане Йоханнес Клэбо, который стал лучшим в мужском лыжном спринте, готов провести состязание со знаменитым спринтером с Ямайки Усэйном Болтом. Клэбо хочет выйти на лыжах на старт стометровки против атлета, обладающего всеми мировыми рекордами в беге.

По словам Клэбо, который весьма увлечен социальными сетями, он увидел в одной из них предложение Болта, пообещавшего, что каждый чемпион зимней Олимпиады-2018 получит от него бутылку шампанского, если выложит в интернет фотографию со знаменитым победным жестом бегуна из Ямайки. "Может, стоит подумать о чем-то подобном", — сказал Клэбо.

"Впрочем, я готов принять от него шампанское только в том случае, если Болт выйдет против меня на стометровку в центральном парке Нью-Йорка, — цитирует Клэбо Спортс.Ru со ссылкой на TV2. – Он будет бежать, а я буду на лыжах, посмотрим, кто победит".