Без рецептов, чеков и этикеток: как торгуют сильнодействующими препаратами в столице

Новый рейд — и новые грубые нарушения: сразу несколько московских аптек попались на незаконной торговле сильнодействующими препаратами. Провизоры продавали лекарства без рецепта, чека и даже этикетки. Свидетелем контрольной закупки стала съемочная группа ВГТРК.

— Сейчас мы фиксируем денежные средства.

С мечеными деньгами бывший наркоман, а теперь — активист, который борется с нелегальной торговлей, — идет в аптеку. Там без труда покупает запрещенные в свободной продаже препараты. Провизор выкладывает шприц, а потом из кармана достает пластмассовую бутылочку и взбалтывает ее — видимо, с заботой о клиенте.

— А красненькой нету?

— Нету.

— Спасибо. А — сдача!

— Зачем наркоманы это используют?

— Они усиливают эффект наркотического вещества.

Эти глазные капли отпускаются только по рецепту врача, но аптекарь, видимо, с перепугу, утверждает, что пыталась помочь клиенту вылечить насморк.

— Бракованный "Нафтизин".

— Вот это "Нафтизин" бракованный? То есть, Вы продаете бракованный "Нафтизин"?

— Нет. Да. Без упаковочки — и все!

С флакончиков ободраны этикетки. Продают их без рецепта, мимо кассы. Пустая тара валяется и у аптеки, и во дворе дома, где она находится. Центр Москвы, улица Новослободская.

"Мы именно по обращению жителей сюда приехали, потому что они говорят: ну невозможно уже стало, каждые 5 минут сюда кто-то ходит, постоянно что-то покупает, и идут к нам во двор, в подъезд, там употребляют", — говорит активист Антон Акишин.1

Даже когда сюда по вызову приехали полицейские, поток клиентов не иссяк. И многие из них на вопросы адекватно отвечать уже не могли.

— Я ничего не хотел.

Часто подозрительные покупатели заходят и в аптеку на станции метро "Щелковская". Здесь без рецепта продали сильнодействующие таблетки от эпилепсии. У препарата страшные побочные эффекты, даже врачи назначают его с большой осторожностью. Провизор клянется: инструкцию нарушила не ради наживы — исключительно по доброте душевной.

— Человек пожаловался, что он весь в эпилептическом припадке, поэтому я ему отпустила.

В аптеке неподалеку лекарства готовы отпускать вообще по бартеру. Покупатели тут же идут в ближайший подъезд все это употреблять.

— Поменял знаешь что? Мартини и два сыра таких хороших.

— Мартини они любят, девочки там.

Алкоголь — его провизоры брали охотней — и другие продукты наркоманы воровали в соседних магазинах и несли сюда, в аптеку, где меняли на сильнодействующие медицинские препараты. Но благодаря общественникам эту лавочку удалось прикрыть, и сейчас здесь — точка общепита.

Владельцам торговых точек, которые попались на нарушениях в этот раз, грозят крупные штрафы. Но самое главное — активисты взяли эти адреса на контроль, наведаются сюда еще не раз. Если аптеки снова будут игнорировать правила отпуска лекарств, их могут закрыть — по суду.