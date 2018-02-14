Горнолыжник Андриенко из-за травмы не выступит на Олимпиаде

Команда олимпийских атлетов из России в горных лыжах лишилась еще одного участника. Из-за травмы на колена на Олимпийских играх в Пхенчхане не сможет выступить российский горнолыжник Александр Андриенко.

"Он получил травму колена не здесь, а еще до Олимпиады, — рассказал тренер российских спортсменов Андрей Догадкин, которого цитирует РИА Новости. — Но мы все-таки надеялись, что он сумеет восстановиться и выступить".

Тренерский штаб команды планировал, что Андриенко выступит в слаломе, гигантском слаломе и командных соревнованиях. Ранее другой российский горнолыжник Павел Трихичев упал во время спуска и получил серьезную травму руки. Ему предлагали сделать операцию на локте, но спортсмен отказался, чтобы сохранить небольшие шансы на продолжение борьбы на Олимпиаде.

При этом в командных соревнованиях российские спортсмены все еще имеют шанс выступить. "Вместо Андриенко прилетит другой спортсмен, у нас есть резерв. Плюс завтра прилетит Александр Хорошилов, который выступит в слаломе и команде. Поэтому никакой паники нет", — добавил тренер.