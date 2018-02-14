Лихач на Bentley на скорости 137 км/ч протаранил кроссовер пенсионера

К одному году и двум месяцам тюрьмы приговорили владельца Bentley Continental GT, который на полной скорости протаранил автомобиль британского пенсионера, после чего покинул место аварии на машине приятеля, сообщает Daily Mail. Камера регистратора запечатлела момент страшного ДТП.

Дорожный инцидент произошел минувшей осенью на дороге в 20 километрах от городка Амершем, что в английском графстве Бакингемшир. Тим Эдвардс за рулем полноприводного Ford Kuga, как видно на кадрах, уступил дорогу четырем легковушкам, остановившись на автобусной остановке, после чего выехал на полосу. В этот момент из-за поворота появился двигавшийся на сумасшедшей скорости Bentley, который сначала зацепил ограждение, а затем на полном ходу протаранил кроссовер 74-летнего пенсионера.

"Я тронулся, когда дорога была пустой, и буквально из ниоткуда появился Bentley. Я не успел ни испугаться, ни подумать о чем-то таком. Из салона я вышел без единой ссадины, мне несказанно повезло", — рассказал Эдвардс, чей Ford от удара отбросило в сторону, где он кузовом пробил кирпичную ограду.

Серьезные травмы, по его словам, получил 46-летний виновник аварии — вся подушка безопасности была залита кровью. Тем не менее Ричард Плам самостоятельно покинул салон, переглянулся с пенсионером (но не сказал ему ни слова) и тут же набрал номер приятеля, который прибыл на место через пять минут и увез водителя еще до приезда полицейских и врачей.

Позже инспекторы установили, что Bentley двигался со скоростью 137 километров в час. Плам признал свою вину и был приговорен к 14 месяцам заключения. По решению суда он был лишен водительских прав на 55 месяцев.

"С тех пор я несколько раз проезжал мимо того места, но не думаю, что авария сильно повлияла на меня. Впрочем, как по мне, вынесенный приговор был слишком мягким", — заключил Эдвардс.