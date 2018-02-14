Столкновение в аэропорту Хитроу: погиб один человек

Два аэродромных автомобиля столкнулись на рулежной дорожке лондонского аэропорта Хитроу. Один человек погиб. Еще одному мужчине помощь была оказана на месте инцидента.

В лондонской авиагавани отметили, что речь идет об очень серьезном происшествии на летном поле. Летное поле остается открытым, сообщает ТАСС. Аэропорт работает над тем, чтобы свести к минимуму незапланированные задержки рейсов пассажиров.

Авиакомпания British Airways заявила, что для вылета оказался закрыт ряд терминалов. Задержан вылет 20 рейсов. Пассажиры рейса в Цюрих расположились в салоне самолета, но и спустя два часа после запланированного времени самолет так и не отчалил от терминала аэропорта. После этого людей высадили.

Место выхода на посадку окружено спецавтомобилями, среди которых две пожарных машины.