Авария на Краснодарской ТЭЦ привела к отключению электроэнергии

Массовое отключение электроэнергии произошло в нескольких районах Краснодара из-за аварийной ситуации на ТЭЦ.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там рассказали, что аварийное отключение произошло в 14 часов 30 минут по московскому времени, затронув две высоковольтные линии 110

кВ, принадлежащие "Лукойл-Кубаньэнерго" и снабжающие жилые дома в восточной части Краснодара. ЧП затронуло 10 подстанций.

По словам представителей мэрии, сотрудники "Лукойл-Кубаньэнерго" устраняют аварийную ситуацию на двух генерирующих блоках Краснодарской ТЭЦ. Там произошла остановка двух турбин.

Как передает РИА Новости, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился создать оперативный штаб для решения проблемы.

По его словам энергетики и экстренные службы региона переведены на усиленный режим работы.