Украинская армия получила от США более двух тысяч приборов ночного видения

Соединенные Штаты поставили на Украину крупную партию приборов ночного видения. Речь идет о двух с половиной тысячах устройств на общую сумму почти 6 миллионов долларов. Этих ПНВ хватит на вооружение 10 батальонов ВСУ, пишет агентство ТАСС со ссылкой на посла США в Киеве Мари Йованович.

Как заявил начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко, 90% помощи Киеву оказывает именно Вашингтон. США присылают оборонительное вооружение, а также военных советников и инструкторов.

Сейчас на Украине ждут партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. ВСУ рассчитывают получить 35 ПТРК и 210 ракет к ним, которые обойдутся в 47 миллионов долларов. Причем оплатят их сами Штаты.

Кстати, вчера стало известно, что Пентагон планирует заложить в оборонный бюджет США на 2019 финансовый год "Европейскую инициативу сдерживание" стоимостью около 6,3 миллиарда долларов. Это давняя программа Штатов, которая служит для укрепления доверия к вооруженным силам США и, конечно, сдерживания российской агрессии в регионе.

Нашлись в "инициативе" и деньги на помощь Украине. На защиту территориального суверенитета этой страны Штаты выделяют 250 миллионов долларов.