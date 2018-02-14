Первая шайба россиян на Олимпиаде переписана на Гаврикова

После пересмотра первого гола российских хоккеистов в матче против сборной Словакии было принято решение переписать шайбу с Николая Прохоркина на Владислава Гаврикова.

Россияне открыли счет на 3-й минуте встречи. Изначально гол записали на Прохоркина, а бросавший Гавриков выступал в роли ассистента. Но затем автором гола был назван Гавриков, которому ассистировали Вячеслав Войнов и Сергей Широков.