Испражнения постельных клопов опасны для людей

Нашу планету населяет не так уже много существ, раздражающих всех без исключения людей. Подобным "подарком судьбы" являются постельные клопы вида Cimex lectularius. И даже если человек с ними никогда не сталкивался, то слышал об этих насекомых наверняка.

Долгое время казалось, что этот враг человечества побеждён. Но примерно с 1990-х годов постельные клопы начали развивать устойчивость к пестицидам, которыми их долгое время довольно успешно травили. Это означает, что однажды они могут снова стать распространёнными домашними вредителями. Данное обстоятельство тревожит не только обывателей — учёные сегодня активно изучают этих насекомых.

Долгое время считалось, что клопы не представляют для людей какую-то серьёзную угрозу. Многие научные группы выясняли, какие патогены могли бы переноситься клопами. Но безрезультатно. По всей видимости, заключили учёные, они не являются переносчиками каких-либо страшных заболеваний (в отличие от тех же крыс и летучих мышей). Новое же исследование показало: возможно, искали медики не там.

Выяснилось, что постельные клопы могут навредить людям при помощи гистамина. Это вещество содержится в их испражнениях.

Речь идёт об органическом соединении, влияющем на дыхательные пути, кожу, ЖКТ человека. Именно из-за него запускается большинство аллергических реакций — от зуда до анафилактического шока. При этом гистамин естественным образом производится в организме человека.

Специалисты Университета Северной Каролины изучили апартаменты в многоквартирном комплексе, жители которого долгое время страдали от клопов. Они исследовали пыль внутри домов, в которой присутствовали клопы, а также пыль из квартир, где их не было. Была и так называемая контрольная группа образцов: пыль собирали в домах, расположенных в других местах.

Позднее исследователи снова собрали пыль в изучаемых квартирах и исследовали её (после того как сотрудники компании по борьбе с вредителями уничтожили источник заражения при помощи термообработки и пестицидов).

Учёные намерено искали гистамин, так как они опирались на другое исследование, которое показало: постельные клопы производят гистамин. Оказалось, что они выстреливают облаком этого вещества в воздух во время испражнения.

Как и ожидалось, в домах, инфицированных клопами, присутствовало большее количество гистамина. Однако учёные очень удивились цифрам: в некоторых домах количество этого соединения было до 20 раз выше, чем в не заражённых домах.

Ещё более удивительным было то, что в домах с клопами уровень гистамина был до 20 раз выше, чем в домах без таких насекомых, даже спустя три месяца после профессиональной дезинфекции от насекомых.

"Мы хотим быть осторожными и не хотим бить тревогу, мол, все находятся в большой опасности, если в их домах есть клопы. Но всё же это может быть чревато для здоровья", — говорит ведущий автор исследования энтомолог Закари Деврис (Zachary DeVries) в интервью изданию Gizmodo.

Гистамин необходим для поддержания нормальной работы нашей иммунной системы, направленной на борьбу с "захватчиками". Но он также является триггером аллергических симптомов у людей (включая астму). И последствия постоянного воздействия гистамина, "распылённого" в воздухе, неизвестны.

"Мы должны выяснить, существуют ли какие-то последствия для здоровья человека от воздействия гистамина в домашней пыли. Ведь ранее на эту область никто и никогда не обращал внимания", — отмечает Деврис.

Удивительная стойкость гистамина также вызывает опасение. Кроме того, учёные до конца не понимают, как именно постельные клопы производят гистамин.

По словам Девриса, возможно, гистамин отчасти является метаболическим побочным продуктом крови, которую насекомые высасывают у людей. Впрочем, клопы производят гистамин и самостоятельно. Но зачем?

На данный момент учёные считают, что гистамин действует как сигнальный феромон для других постельных клопов, который даёт им знать о местонахождении готового к спариванию существа.

Как уже отмечалось выше, до недавнего времени на клопов не обращали столь пристального внимания. Авторы исследования считают, что они своевременно забили тревогу, хотя большая часть работы ещё впереди.

Следующий шаг – масштабное эпидемиологическое исследование, в котором будет задействована большая группа людей. Деврис говорит, что он и его команда будут искать различия между теми, кто "делит быт" с клопами, и теми, кому повезло жить в свободных от этих паразитов помещениях, а также выявлять различия в уровнях гистамина у двух групп людей.

Результаты нынешнего исследования представлены в научном издании PLoS One.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о расшифровке генома постельного клопа. Стало известно также, что агрессивный секс заставил самок постельных клопов найти своё решение "сексуальных проблем".