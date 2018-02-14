Российские артиллеристы учатся стрелять высокоточным "Краснополем"

На полигоне в Ленинградской области началась тренировка артиллеристов Западного военного округа. Экипажи самоходных гаубиц "Мста-М" учатся стрелять управляемыми снарядами "Краснополь" по командным пунктам и бронетехнике условного противника, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. В тренировке участвуют до 100 военнослужащих и 10 боевых машин.

Напомним, в январе этого года группа спецназа и артиллеристы российских вооруженных сил применили "Краснополь" против террористов, которые в новогоднюю ночь обстреляли из минометов военную базу Хмеймим. Разведчики нашли место, где прятались боевики, и уставили за ним наблюдение с земли и с воздуха.

Как только радикальные исламисты вернулись туда, всю группу уничтожили высокоточным артиллерийским снарядом. Тем же боеприпасом был разрушен цех, где террористы собирали ударные беспилотники.

"Краснополь" – это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Он способен достать противника на расстоянии до 20 километров. Боеприпас оснащен полуактивной системой наведения и работает вместе с комплексом управления огнем "Малахит". Солдату с этим прибором надо направить на цель луч лазера, на который и наводится снаряд.