В Италии санитар подкладывал шприцы в пассажирские сиденья

В Италии начато расследование в отношении сотрудника одной из римских больниц, который уносил с работы иглы от шприцов и капельниц и вставлял их в автобусные сиденья.

Как проинформировали РИА Новости в управлении карабинеров по Риму, еще в декабре 2017 года от пассажиров одного из пригородных маршрутов стали поступать тревожные сообщения. И каждый раз были обнаружены медицинские иглы, аккуратно спрятанные в пассажирские кресла.

По словам сотрудника пресс-службы карабинеров капитана Джанфранко Галлетты, установить личность злоумышленника позволили записи с камер видеонаблюдения.

Им оказался 58-летний санитар одной из римских больниц, у которого в ходе обысков дома и на работе были обнаружены многочисленные иглы от капельниц и шприцов. Они были отправлены на инфекционную экспертизу.

Задержанный признался в содеянном, но пояснить свои действия не смог. Его оставили на свободе, уведомив о начале расследования.