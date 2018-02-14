Саночника Павличенко отправляют в Россию без объяснения причин

Российский саночник Семен Павличенко сообщил, что ему купили обратный билет в Россию на 15 февраля. Таким образом, он покинет Олимпийские игры в Пхенчхане раньше запланированного срока. По словам россиянина, ему никто не объяснил, в чем причина такого решения.

"Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался", — цитирует спортсмена РИА Новости.

Ранее Семен заявил, что не имел возможности как следует подготовить свои сани к соревнованиям из-за главного тренера команды Альберта Демченко. Напомним, что Павличенко на Олимпиаде в Южной Корее показал 14-й результат в одноместных санях.