Бадминтон. Россияне досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы

Мужская сборная России по бадминтону одержала вторую победу подряд на групповом этапе командного чемпионата Европы, переиграв испанцев со счетом 4:1. Независимо от результата оставшейся игры с бельгийскими бадминтонистами, россияне досрочно вышли в плей-офф домашнего турнира.

В нашей команде лишь Сергей Сирант уступил Луису Энрике Пеньяльверу. А вот Владимир Мальков, Владимир Иванов и пары Константин Абрамов/Александр Зинченко, Владимир Иванов/Иван Созонов принесли России победу, сообщает РИА Новости.

В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с бельгийцами. Напомним, что командный чемпионат Европы по бадминтону проходит в Казани. Ранее в плей-офф турнира досрочно попала женская сборная России.