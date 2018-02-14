Провизор столичной аптеки до последнего преследовала вооруженного грабителя

До 10 лет тюрьмы может получить 34-летний уроженец Белгородской области за налет на аптеку на юге Москвы, сообщила пресс-служба МВД. Камера наблюдения зафиксировала не только момент нападения, но и многочисленные попытки провизора задержать злоумышленника.

Целью грабителя стала аптека на улице Академика Янгеля, куда он под видом страдающего от гриппа покупателя заглянул вечером 18 января. Оглядевшись по сторонам и не обнаружив других посетителей, мужчина вытащил нож и направился к стоящей за кассой сотруднице. Женщина поначалу отказалась делиться выручкой, но в конечном счете вынуждена была уступить. Как только деньги оказались в руках налетчика, они поменялись ролями: теперь уже провизор наседала на мужчину и требовала вернуть наличность, а тот пятился к двери и отмахивался ножом. Несмотря на натиск аптекаря, злоумышленнику удалось скрыться.

После задержания мужчина признался, что в тот день изрядно выпил, а на преступление его толкнуло тяжелое финансовое положение после потери работы. За разбойное нападение взятому под стражу подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.