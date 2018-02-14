МИД и Российское военно-историческое общество подписали договор о сотрудничестве, передает телеканал "Россия 24". Планируют совместными усилиями развивать военно-исторический туризм. Таким образом будут способствовать сохранению российского наследия — памятников и мемориальных комплексов — за рубежом. Также стороны продолжат бороться с попытками фальсифицировать историю.