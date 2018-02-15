Суд США приговорил российского хакера Дринкмана к 12 годам тюрьмы

12 лет тюрьмы американский суд назначил россиянину Владимиру Дринкману, которого признали виновным в киберпреступлениях и краже персональных данных. Ущерб от его действий оценили почти в 312 миллионов долларов, сообщает телеканал "Россия 24".

По версии американских следователей, Дринкман причастен к краже 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт и дальнейшей их перепродаже. После отбывания срока в американской тюрьме Дринкмана предположительно депортируют в Россию.