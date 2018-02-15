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15 февраля 201804:20

Британский МИД обвинил Россию в причастности к атаке с помощью вируса NotPetya

фото: Global Look Press

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Российские власти причастны к атаке с использованием вируса-вымогателя NotPetya, которая более всего затронула Украину. Такое обвинение выдвинул британский МИД, передает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы ведомства Тарика Ахмада. Однако утверждение не подкрепляется какими-либо фактами.

В июне 2017 года вирус атаковал компьютеры множества компаний в разных странах. Больше всего пострадала Украина, где вымогатель нарушил работу телекоммуникационных, энергетических и финансовых компаний, а также госструктур.

"Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года", — говорится в заявлении Ахмада. В МИД Великобритании кибератаку назвали неуважением к суверенитету Украины. По мнению внешнеполитического ведомства, целью было нарушение работы европейских организаций. Однако главной мишенью выступали правительственный, финансовый и энергетический секторы Украины.

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