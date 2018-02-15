Польша намерена построить собственный газопровод

Польские власти разработали план строительства собственного газопровода через Балтийское море. Ведущий в Данию Baltic Pipe станет альтернативой "Северному потоку", пишет газета Frankfurter Allgemeine.

Уже определен маршрут прокладки труб. Сейчас необходимо получить документы на строительство газовой инфраструктуры. Итоговое решение по проекту правительство Польши примет в этом году.

Польша, как и Америка, выступает против строительства «Северного потока – 2». Власти первой оправдывают это стремлением к независимости. Однако партнеры "Газпрома" из Евросоюза недовольны позицией Польши, которая защищает свои интересы.