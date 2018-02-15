На юго-западе Москвы столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Инцидент произошел на юго-западе столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД,

Столкновение произошло на пересечении Ленинского и Университетского проспектов. Пострадавших доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.