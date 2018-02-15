Жертвами "пьяных аварий" в России за год стали почти пять тысяч человек

В авариях с участием пьяных водителей в прошлом году в России погибли почти пять тысяч человек. Ещё более двадцати двух тысяч получили травмы. Статистику за 2017 подвели в ГИБДД, передает телеканал "Россия 24".

Всего произошло более 16 тысяч ДТП, когда за рулём были пьяные. При этом виновниками аварий признали более 92 процентов таких водителей. В то же время статистика показывает, что число ДТП с нетрезвыми за рулём снизилось. Также сократилось число жертв и пострадавших.