В Магадане из-за снежного циклона введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снежного циклона действует в Магадане. Огромное количество снега мешает в том числе забирать мусор из контейнеров и убирать его с улиц. Режим ЧС позволит использовать дополнительные ресурсы для нормализации ситуации. На привлечение дополнительной техники для расчистки города выделено 10 миллионов рублей.

Мощный циклон господствует на Колыме уже несколько дней подряд. Синоптики обещают улучшение погоды только в субботу, 17 февраля. В январе в регионе уже выпало четыре месячных нормы осадков, сообщает телеканал "Россия 24".

"Завалило так, что на самом деле нам пришлось просить помощи у мэрии, — рассказывает Рихард Банель, директор РЭУ-7 Магадана. — Комбинат зеленого хозяйства выделил нам погрузчики, самосвалы вывозить снег. Потому что его девать некуда. Чистят подъездные пути к мусорным площадкам, а мы в свою очередь занимаемся расчисткой дворовых территорий".