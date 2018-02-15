Вратарь "Колорадо" Варламов получил первую звезду матча против "Монреаля"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на своем льду принимал "Монреаль Канадиенс" и одержал победу со счетом 2:0. Авторами забитых шайб стали Карл Содерберг и Александр Керфут. В составе победителей сыграло три россиянина: Никита Задоров, Наиль Якупов и Семен Варламов.

Именно Варламов и стал главным героем встречи, отразив 44 броска по своим воротам и сохранив их в неприкосновенности. Такое достижение было достигнуто россиянином во второй раз в текущем сезоне. По итогам матча его признали первой звездой матча.

"Колорадо" после одержанной победы набрал 66 очков, что позволяет клубу занимать восьмую строчку в Западной конференции НХЛ. "Монреаль" с 51-м баллом расположился на 14 позиции в Восточной конференции.