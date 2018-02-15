Россиянка Седова: угнетают упреки в выступлении под нейтральным флагом

Российская лыжница Анастасия Седова после финиша в индивидуальной гонке на восьмой строчке призналась, что ей до сих пор пишут негативные отклики о выступлении на Олимпийских играх под нейтральным флагом. По ее словам, из-за этого она ощущает психологический груз.

"Очень тяжело сейчас находить мотивацию и настрой накануне гонки, тем более, когда тебе говорят, что ты едешь под олимпийским флагом и не можешь защищать свою страну, — сказала Седова, слова которой приводит ТАСС. – Конечно, это угнетает. Плюс нападки со стороны тех, кто мне пишет в социальных сетях о том, что не надо было ехать в Пхенчхан, что мы все равно не возьмем медаль".

Однако при этом она уточнила, что успехи лыжников Юлии Белоруковой и Александра Большунова, завоевавших бронзовые медали в спринте, вдохновляют ее и мотивируют на достижение более высоких результатов.

"Стало больше веры, позитива и поддержки. Нашему виду спорта стали уделять больше внимания и поздравляют в тех же соцсетях".