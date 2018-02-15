Легковой автомобиль снес женщину на переходе в Оренбурге

Авария с участием легковушки и пешехода произошла утром в четверг, 15 февраля, на улице Брестской в Оренбурге.

Женщина пересекала проезжую часть в разрешенном месте, однако водитель Chevrolet Lanos по неизвестной причине проигнорировал ее присутствие на переходе и снес женщину.

В результате наезда пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована.

Отметим, что месяцем ранее на этом переходе при схожих обстоятельствах был сбит еще один пешеход, которому также потребовалась медицинская помощь после ДТП.