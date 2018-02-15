Тренер "Ливерпуля" Клопп: мы провели идеальный матч

Немецкий наставник английского футбольного "Ливерпуля" Юрген Клопп после гостевого матча своего клуба против португальского "Порту" (5:0) был очень доволен. В комментарии для журналистов он назвал игру своих подопечных "идеальной". Действительно, ответная игра превратилась в формальность.

"Можно сказать, что мы провели идеальный матч, — цитирует Клоппа ВВС. – Действовали очень профессионально, зрело в нужные моменты, была агрессия, хорошо смотрелись в защите, ловили соперника на контратаках, держали мяч, когда это было нужно. В этой встрече это было возможно, обычно этого очень сложно добиться".

"Мы проделали большой объем работы, но парни наслаждались футболом сегодня, это самое главное, — передает слова тренер "красных" Спортс.Ru. – В перерыве я сказал игрокам, что ключевым моментом матча был эпизод, когда Салах отобрал мяч в центре поля, хотя мы уже вели со счетом 2:0. Именно такой подход нужен в столь важных встречах".

"Сегодня я увидел отличную игру в исполнении почти всех игроков, без этого невозможны такие результаты. Робертсон провел выдающийся матч, Мане был лучшим на поле, Фирмино проделал колоссальный объем работ", – заключил Клопп.